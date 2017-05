Volksschule Wolfsegg ist Gesamtsieger der "Mission X" 2017

07.05.2017, 18:37 Uhr

In den vergangenen vier Monaten trainierten die beiden Teams „Planetenflitzer“ und „Astronauten-Gang“ ganz nach dem Vorbild von Astronauten und setzten dabei noch viele zusätzliche Aktivitäten wie die Errichtung eines Planetenweges.Am 3. Mai fand im Ars Electronica Center in Linz die österreichweite Preisverleihung statt. Dabei wurden die Kinder unter anderem von unserer Bürgermeisterin Barbara Schwarz begleitet. Dort trafen sie auch „Austronaut“ Franz Viehböck. Er stand den Teammitgliedern in einer offenen Diskussionsrunde Rede und Antwort zu ihren Weltraumfragen.Nach einem interaktiven Besuch von „Raumschiff Erde“ kam es zum krönenden Höhepunkt, der Preisverleihung im Deep Space Room, durch die Peter Habison, der Projektleiter von Mission X Österreich, führte. Die Teams der VS Wolfsegg wurden zweifach ausgezeichnet. Einmal für den Sieg in der Kategorie „Gesunde Ernährung“ und einmal für die beste österreichweite Gesamtleistung. Beide Teams mit ihren Teamleiterinnen, den Klassenlehrerinnen Michaela Müller und Carina Weinberger, dürfen mächtig stolz auf die in den letzten Monaten vollbrachten Leistungen sein.