Wandern mit Seeblick

18.09.2018, 21:02 Uhr

Rund um den Attersee gibt es eine Vielzahl an Wanderwegen in allen Schwierigkeitsgraden.

ATTERSEE. Die Wandersaison rund um den Attersee ist wieder eröffnet, berichtet der Tourismusverband Attersee-Salzkammergut in einer Aussendung. Weitwanderer umrunden den See, Pilger halten am Josefsweg zwischen Attersee und Traunsee Ausschau und Einkehr. Familien tummeln sich währenddessen auf der "Weyregger Wasserroas", im Kindermärchenwald in Unterach, am Wildholzweg in Nußdorf und am Waldlehrpfad am Buchberg in Attersee. "Eine Tour auf den Schoberstein und auf den Hochlecken oder den Brunnkogel lohnt sich immer", meint Geschäftsführer Christian Schirlbauer. Für weniger Geübte empfiehlt er eine Wanderung zum Nixenfall im Weißenbachtal. Weiterhin gesperrt ist jedoch der Zugang zur Burggrabenklamm, linkerhand vom Bach in der Burgau. Als Alternative empfiehlt Schirlbauer den Valerieweg, der rechts hinter dem ehemaligen Jagerwirt beginnt: "Dieser lädt zum Wandern auf die Eisenauer Alm ein, wo man bei der Buchberghütte oder der Kienberghütte einkehren kann." Gut Trainierte können von dort aus weiter auf den Schafberg gehen. "Die reizvolle und abwechslungsreiche Landschaft rund um den Attersee ist ein Wanderparadies, das für jeden Geschmack und jede Kondition etwas zu bieten hat", meint der Tourismuschef abschließend.