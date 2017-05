Wasser und Licht: Pilsbacher Freilichtgalerie öffnet wieder

10.05.2017, 13:19 Uhr

Ab Samstag, 13. Mai, werden die Bilder der zweiten Runde präsentiert.

PILSBACH. "Wasser und Licht" ist das diesjährige Thema der Freilichtgalerie Pilsbach. "Die erste Ausstellung im Vorjahr ist bei den Pilsbachern sehr gut angekommen und viele Gäste sind auch von außerhalb angereist, um die Freilichtgalerie zu besuchen", freuen sich die beiden Initiatoren Trevor Roberts und Josef Ecker. Nach Landschaften in und um Pilsbach im Vorjahr zeigen die beiden leidenschaftlichen Hobbyfotografen heuer Bilder, in denen Wasser und Licht die Hauptrolle spielen. "Wir haben versucht, die beiden Elemente in ihren schönsten Wechselspielen einzufangen", erklären Roberts und Ecker.Auf dem 3,5 Kilometer langen Rundweg sind mehr als 20 großformatige Fotografien ausgestellt. Die Eröffnung der zweiten Runde in der Freilichtgalerie findet am Samstag, 13. Mai, statt. Treffpunkt für den Rundgang ist um 14 Uhr am Gemeindepark-Parkplatz beim Wirtshaus zum Radlbock in Oberpilsbach. Nach einem Glas "Begrüßungssekt" wird die Landjugend Pilsbach in der Mitte des Weges Köstlichkeiten aus der Region anbieten.