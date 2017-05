Zivilschutz-Kindersicherheitsolympiade: Bezirkssieg für Volksschule Desselbrunn

12.05.2017, 12:58 Uhr

Mit Gefahren umgehen

Feuerwehr und Polizei informierten

In Schwanenstadt fand der Bewerb für den Bezirk Vöcklabruck statt. Rund 300 Kinder kämpften um den Sieg. Letztendlich setzte sich die 4. Klasse der Volksschule Desselbrunn durch und holte den ersten Platz. Die Schüler der 4a der VS Schörfling wurden Zweiter, ihre Kollegen aus der 4b sicherten sich den dritten Platz. Somit wird die VS Desselbrunn den Bezirk beim Landesfinale vertreten.Die Kinder mussten Sicherheitsfragen beantworten, ihr Können beim Löschbewerb unter Beweis stellen und einen Sicherheitsparcours mit dem Fahrrad absolvieren. „Selbstschutz soll schon bei den Kindern anfangen, deswegen lernen die Volksschüler bei der Zivilschutz-Kindersicherheitsolympiade spielerisch Gefahren zu vermeiden beziehungsweise bewusst mit Gefahren umzugehen", sagt OÖ-Zivilschutz-Präsident Nationalratsabgeorndeter Michael Hammer.Mit den Kindern freuten sich bei der Siegerehrung auch Bezirkshauptmann Martin Gschwandtner, der Bürgermeister von Schwanenstadt, Karl Staudinger, Pflichtschulinspektor Franz Spiesberger sowie Zivilschutz-Bezirksleiter Landesbranddirektor-Stellvertreter Robert Mayer, der zugleich der Zivilschutzbeauftragte der Gemeinde Schwanenstadt ist. Im Rahmenprogramm konnten sich die Volksschüler bei den Einsatzkräften über die Aufgaben der Feuerwehr und der Polizei informieren, diese präsentierten Fahrzeuge und Geräte und erzählten von ihrem Arbeitsalltag.