Grüne fordern: Stadt soll Mehrwegwindeln fördern

03.05.2017, 15:05 Uhr

Der Umweltstadtrat hat sich für eine Unterstützung durch den Bezirksabfallverband eingesetzt. Sein Antrag wurde aber vom Vorstand mehrheitlich abgelehnt. Nun will Hindinger eine Förderung durch die Stadt Vöcklabruck erreichen. Das Thema soll in der Sitzung des Umweltausschusses im Juni diskutiert werden.Bis zur Entscheidung der Stadt unterstützen die Grünen Familien beim Ankauf von Mehrwegwindeln. „Die ersten 10 Familien, die sich bei uns unter voecklabruck@gruene.at melden, bekommen je 50 Euro“, so Hindinger. Gemeldet hat sich bereits die Familie Grossegger/Lauterböck. Sohn Tobias wird mit Stoffwindeln gewickelt.