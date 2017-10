Peter Zieher ist der neue Bürgermeister

17.10.2017, 15:59 Uhr

In Frankenmarkt wurde am Sonntag neben dem Nationalrat auch der Ortschef gewählt.

FRANKENMARKT. Mit 59,54 Prozent der Stimmen wurde der 52-jährige Peter Zieher von der ÖVP zum neuen Bürgermeister gewählt. 40,46 Prozent stimmten für Hermann Köck von der Bürgerliste. "Ich habe immer gewarnt, dass es knapp wird", sagt Zieher nach der Wahl. "Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden." Mit ihm gefeiert haben Sonntag Abend unter anderem die VP-Bezirksparteiobfrau Landtagsabgeordnete Michaela Langer-Weninger und einige Bürgermeisterkollegen aus den umliegenden Gemeinden. Angelobt wird Zieher in der Gemeinderatssitzung am 16. November. "Als erstes werde ich das Gespräch mit den Obleuten aller Fraktionen suchen", kündigt der Landwirt und Bauernbundobmann an. "Ich gratuliere dem neuen Bürgermeister Peter Zieher und wünsche mir eine gute Zusammenarbeit", sagt Köck. Er bedanke sich bei allen seinen Wählern sowie bei Zieher für den fairen Wahlkampf. Die Bürgerliste werde wie gewohnt weitermachen. "Die Wahl hat uns gestärkt." Sie zeige, dass Potential da sei.