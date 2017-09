2. Auflage Dirt Run Vöcklamarkt

30.09.2017, 19:47 Uhr

62 TeilnehmerInnen bei der 6 km Strecke, 23 AthletenInnen bei der 12 km Strecke und phänomenale 87 Teams quälten sich bei herrlichem Herbstwetter über den anspruchsvollen Parcours in und um Vöcklamarkt.Nach dem Start und kurzer Laufstrecke eine Kriechpassage und gleich über Erd-und Hackschnitzelhügel in die ersten Wassergruben, wo ohne Teamarbeit für manche schwer herauszukommen war. Dann wieder Schlamm und Ganzkörperwäsche bei der Flussdurchquerung. Jenseits der Westbahnstrecke dann in den Wald mit schweisstreibendem Auf und Ab und Rutschbahn wieder ins kalte Wasser. Wieder Richtung Ortszentrum durch die Schaumrollen der Feuerwehr in den Löschteich der Holzfirma und einigen Hindernissen auf die Zielwiese mit jeder Menge an Hindernissen, die auch die Armmuskel extrem forderten. Eine Kletterwand nach der anderen, schwere Reifen, Feuersprung, Wassercontainer und schliesslich Zieleinlauf. Es gab viel zu sehen für die vielen Zuschauer.Vorjahressieger Josef Dißlbacher konnte auch heuer wieder nach einer Aufholjagd aus langer zweiter Position seine Härte und Ausdauer unter Beweis stellen und holte sich in der 12 km Wertung den verdienten Sieg.

Wobei bei einer solchen Challenge ein Jeder und Jede ein Sieger ist, der nach einer solchen Schinderei heil ins Ziel kommt.Dennoch hier die jeweils ersten drei in den verschiedenen Wertungen:Damen 6 km : 1. Anna Holzleitner 2. Anna Troppmair 3. Chiara PintarHerren 6 km : 1. Markus Leibner 2.Charly Schiemer 3. Christian BaldingerDamen 12 km : 1. Alice Zenz 2. Iris Heindl 3. Eva PeterseilHerren 12 km : 1. Josef Dißlbacher 2. David Zechleitner 3. Harald KirbischTeam 6 km : 1. Celtic Warrior 2. Schwarze Perlen 3. StronctonDurchschnitt Team : 1. Mädls II 2. Kiss mx wp 3. MV St.Georgen b. Griesk.Alle weiteren Platzierungen hier