2.Klasse Mitte-West

29.04.2018, 20:22 Uhr

Nach den Kohlenrevier Derbysiegen über Ampflwang mit 5:2 und Zell a. P. mit 2:1 musste sich diesmal die Union Bruckmühl mit einem Unentschieden gegen den 7. Platzierten die Union Weibern zufrieden geben.Nach einer spannungslosen 1. Halbzeit kam nach der Pause etwas mehr Schwung in die Partie. In der 53. Minute Foul im Strafraum.verwandelte den Elfmeter sicher im gegnerischen Netz.Union Weibern erhöhte den Druck und suchte den Ausgleich. In der 69. Minute dann nach einem Sololauf gelang dieser auch durch. Dabei bleibt es dann auch.Als nächster Gegner steht dann der Tabellenerste Union Gaspoltshofen am Programm und da dürften die Erwartungen auch nicht zu hoch gesetzt werden.