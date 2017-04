Ankündigung: Internationale Attnanger Spitz Meile am Samstag, 29. April

28.04.2017, 20:36 Uhr

33. Int. Attnanger Spitz Meile und Attnanger Sparkassen StadtlaufWeidlinger: „Eine Trophäe fürs Wohnzimmer!“ Termin: Samstag, 29. AprilStart und Ziel: Rathausplatz Attnang PuchheimDie Lok, gefertigt in der ÖBB Lehrwerkstätte Attnang, ist laut Günther Weidlinger (Meilenchampion 2000 und 2001) die einzige Trophäe, die man sich auch ins Wohnzimmer stellen kann.Geht die Meilenlok heuer wieder nach Kenia? Bisher dampfte die Meilenlok 11 Mal nach Kenia ab. Und auch den Streckenrekord haben die Keniaten seit 1994 in festen Händen: Reuben Chesang/3:56,50min. – damals lief man nur eine Runde und die Zuschauer erlebten nur den Start und den Zieleinlauf. Mit dem Bau des neuen Attnanger Bahnhofs wurde auch die „Meile“ erneuert und zum Rathausplatz verlegt. Die Athleten müssen jetzt aufgrund der vielen Kurven drei kräfteraubende Runden herunterspulen.Ästhetik, Eleganz, Dramatik, Klasse und Rasse … all das bekommt man bei der Spitz Meile Jahr für Jahr präsentiert. Daher ist und bleibt die Meile auch ein Publikumsmagnet.Der Zuschauer ist so nah am Geschehen, dass die Stars zum Anfassen und Abklatschen sind. Die Meilenstadt ist für viele der Start in die Saison und ein erster Formtest.Die heißesten Eisen im Feld:Andreas Vojta (Ö)Jakob Holusa (Tschechien)Bartosz Nowicki (Polen)John Ashcroft (England)Muhitira Felicien (Ruanda)Patrick Ereng (Kenia)Kinder ab 13.00 Uhr, Sparkasse Stadtlauf 14.30 Uhr, Feuerwehrstaffelmeile 15.40 Uhr, Bobby Car Rennen 15.50 Uhr, Int. Spitz Elitemeile 16.15 UhrVoranmeldungen und Infos in der Sparkasse Attnang oder unter www.lcav-jodl.at