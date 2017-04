Athletics starten mit zwei Siegen in die Meisterschaft

26.04.2017, 22:53 Uhr

Für die Athletics war es ein holpriger, wenn auch vom Resultat her gelungener Saisonstart. Größter Wermutstropfen ist die Verletzung von Felix Wilhelm, der bei einer Kollision mit dem Catcher eine Platzwunde am Knie erlitt und im Krankenhaus behandelt werden musste. Head-Coach Dave Burns: „Wir hatten einen etwas langsamen Start gegen sehr wehrhafte Vikings. Im zweiten Spiel sind unsere Schläger aufgewacht. Wir haben sicherlich noch genügend Arbeit vor uns, um an das Vorjahresniveau anzuschließen, aber ich bin erstmal zufrieden mit dem Start."Die nächsten beiden Spiele stehen am Samstag, 29. April, bei den Feldkirch Cardinals in Vorarlberg auf dem Programm.