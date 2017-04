Attergau-Express rollt über Zipf mit 5:0 ( 3:0 ) drüber!

23.04.2017, 13:14 Uhr

Und die Heimischen nahmen von Anfang an das Kommando in die Hand und drängten die Gäste aus Zipf in die Defensive. Den Zipfern muß man allerdings zugestehen, daß sie sehr ersatzgeschwächt durch Verletzungen und Sperren antreten mußten. Außerdem war Trainer Günter Ledl gezwungen bereits in der 7. Minute Routinier Jozsef Peter verletzungsbedingt vom Feld zu nehmen und dafür Gerhard Mayr zu bringen.

Der Torreigen beginnt in der 21. Minute: Auf der rechten Seite setzt sich Simon Sagerer hervorragend durch und bringt den Ball genau auf Faton Zeka, der keine Mühe hat, den Ball zum 1:0 zu versenken. Das 2:0 folgt nur wenige Minuten später durch Johannes Hemetsberger, der eine schöne Flanke von Faton Zeka per Kopf vollenden kann.Riesenchance für Attergaus Sagerer in der 37. Minute: Er bekommt den Ball ca. sechs Meter vor dem Tor zugespielt, trifft ihn allerdings so schlecht, daß Tormann Christian Lechner ihn halten kann. Danach muß Zipf zum zweiten mal wechseln, den auch der Zipfer Johannes Hemetsberger muß aus dem Spiel und für ihn kommt Andreas Berger auf den Platz.In der 43. Minute Ecke für Attergau. Der Ball wird in die Mitte kurz vor das Tor gebracht und aus einem Getümmel schießt Daniel Breitwieser auf das Tor. Der Zipfer Torwart kann den Ball allerdings erst nach der Torlinie bändigen und so geht es mit 3:0 in die Pause.Nach der Pause, zu der beide Mannschaften unverändert auf das Spielfeld zurückkommen, geht es mit der Vorherrschaft der Gastgeber weiter. In der 70. Minute gibt es nach einem eindeutigen Handspiel Elfmeter für Attergau. Johannes Hemetsberger schießt den Ball flach links aufs Tor, doch Christian Lechner kann den gar nicht schlecht geschossenen Ball bändigen.In der 76. Spielminute dann die nächste Riesenchance für die Attergauer. Johannes Hemetsberger kann in einen mißglückten Rückpass auf den Tormann sprinten, umspielt diesen auch, aber der Keeper kann wieder den Ball fangen und so einen weiteren Treffer verhindern.In der 87. Minute noch eine Ergebniskosmetik für Attergau. Der zuvor eingewechselte Jonas Schwaighofer kann auf der linken Seite seinem Verteidiger davon und allein auf den gegnerischen Torhüter zulaufen. Sein Schuß wird vom besten Mann in den Reihen Zipfs, Christian Lechner, aber abgewehrt. Der mitgelaufene Johannes Hemetsberger kann allerdings den Abpraller im Tor zum 4:0 unterbringen. Dies ist auch ein Jubiläumstreffer, denn nach Daniel Breitwieser ist er der zweite Attergauer, der in seiner Karriere 100 Tore für seine Mannschaft erzielen kann.Die Riedl-Mannen sind mit diesem Ergebnis noch nicht zufrieden. In der Schlußminute ist es wieder der linke Außenverteidiger Faton Zeka mit seinem Drang nach vorne und seinem bereits zweiten Tor in dieser Partie und mit dem Endstand zum 5:0 erfolgreich abschließt.Einen 2:1 Sieg konnten auch die Attergau-Juniors gegen die höher eingestuften Zipfer einfahren. Damit befinden sich die Attergauer Jungfohlen unter Trainer Johann Baumann auf dem dritten Tabellenplatz. Torschützen: Michael Binder, Michael Aichhorn bzw. Marcel Seifriedsberger.Mehr Fotos auf: www.usca-fussball.at