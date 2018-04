28.04.2018, 21:31 Uhr

Reserve 2 : 0Ein weiterer Sieg des 2. platzierten SK Kammer in der äusserst erfolgreichen verlaufenden Frühlingssaison in der Bezirksliga Süd.Aber gleich zu Beginn Überraschungsangriff von Union Buchkirchen, der aber erfolgreich abgewehrt werden kann. Dann dennoch Platzüberlegenheit des Hausherrn Kammer. In der 23. Minute gibt der Schiedsrichter Leopold Wagner ein Foal am Sechzehner und anschliessend Elfmeter. Markus Krocker verwandelt sicher zum 1 : 0 . Das bleibt dann auch der Pausenstand.

Union Buchkirchen hat mehrere Chancen, Pässe in Tornähe finden keinen Abnehmer oder scheitern aber am Tormann der Gastgeber. Mehrere weitere Torchancen auch für den SK Kammer. Ein Buchkirchner Feldspieler kann an der Linie noch retten.Die Union Buchkirchen fällt dann aber eher durch die lautstarken Fans negativ auf, ein Ordner wird mit Bier bespritzt, in der 77. u. 82 Minute Rot für zwei Buchkirchner wegen unsportlichem Verhalten. Bierbecher der lautstarkenFangruppe fliegen auf den Platz. Dem Schiedsrichter reicht es, kein Nachspiel, aus in der 90. Minute.Obwohl die sportlichen Leistungen der Union Buchkirchen durchaus bezirksligakonform sind, sollten sich die Verantwortlichen dieses Vereins ein paar Gedanken über ihre negative Aussenwirkung machen. 5 mal gelb, 2 mal rot und eine offensichtlich angetrunkene Fangruppe werfen nicht unbedingt ein gutes Licht auf den Fussballsport.Das Negativimage in Hinblick auf Sponsoren wäre dann ein weiterer Aspekt.