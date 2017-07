CrossFit-Elite in Vöcklabruck

19.07.2017, 17:07 Uhr

120 Sportler bei der Clean & Jerk CrossFit Challenge am 5. August

"Catch me if you can"

VÖCKLABRUCK. Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Balance, Koordination, Genauigkeit – oder einfach gesagt CrossFit. Ein Trainingskonzept, das auch in Vöcklabruck schon viele Fans hat und jedes Jahr Top-Athletinnen und -Athleten aus ganz Österreich und Deutschland in die Sportstadt zieht. Die Rede ist von der Clean & Jerk CrossFit Challenge, einem internationalen Wettbewerb für funktionale Fitness. Am 5. August finden sich die besten 120 "Sportmaschinen" aus der Online-Qualifikation im Volksbankstadion ein und kämpfen sich durch vier anspruchsvolle Workouts. Was sie genau erwarten wird, ist noch geheim und wird erst kurz vor dem Event veröffentlicht.Für Spannung ist jedenfalls gesorgt und Sportbegeisterte aus der Region können sich gerne mal selbst ausprobieren. Beim "Catch me if you can" – ein Verfolgungsrennen nach dem Vorbild der Nordischen Kombination – können sich sportaktive Menschen über verschiedene Aufgaben und sportliche Herausforderungen ein Zeitguthaben für die Laufstrecke (km 3+) erarbeiten. Langeweile wird es auch hier nicht geben, dafür hat das Trainerteam vom Delta Sportpark Vöcklabruck bestens vorgesorgt. Informationen zu den beiden Sporthighlights unter www.clean-jerk.com