12.09.2018, 17:35 Uhr

Wolfgang Achleitner & Leyla Reshed gewannen den Gamperner Lauf, letzte Station der Runningtour.

BEZIRK. Das Lauffest des ULC Gampern war einmal mehr ein krönender Abschluss von Willi’s Sportshop Runningtour, präsentiert von der BezirksRundschau Vöcklabruck. Vor allem für Gesamtsieger Wolfgang Achleitner (SV Wolfexpress) aus Zell am Moos, der auch beim 22. Gamperner Lauf als Schnellster über die Ziellinie ging. Zweiter wurde Patrick Tröscher vor Gerold Oberndorfer (beide LCAV Jodl Packaging). Den Sieg bei den Damen holte sich Leyla Reshed vor Lisa Oberndorfer und Lisa Müller (alle LCAV Jodl Packaging).

Dass Achleitner und Müller bereits vor dem Gamperner Lauf als Gesamtsieger feststanden, tat der Spannung keinen Abbruch. Achleitner war bei sechs der insgesamt sieben Läufen am Start. Dabei feierte er vier Siege, wurde einmal Dritter und einmal Vierter. Auf Gesamtplatz zwei landete Josef Dißlbacher (LCAV) vor Leopold Wölflingseder (LC Sicking), Lisa Müller gewann einen Lauf, zweimal belegte sie Rang zwei und wurde dreimal Dritte. Platz zwei in der Gesamtwertung holte Tina Gebesmair vor Leyla Reshed (beide LCAV).Die Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung der Runningtour findet am Freitag, 14. September, 19 Uhr, im Gasthof Fruhstorfer in Vöcklabruck/Oberthalheim statt.