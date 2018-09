Fellner: Start-Ziel-Sieg mit persönlicher Bestleistung

12.09.2018, 17:15 Uhr

Trainer Fritz Baldinger: „Ich freue mich, dass David so gut vorbereitet war. Die neue Bestmarke in Kombination mit Gold sollte einen großen Motivationsschub für die nächste Trainingsetappe bewirken.“ Am zweiten Tag der Titelkämpfe kam für Fellner noch Bronze über 1000 m hinzu, wo er mit 2:45,68 min eine weitere persönliche Bestmarke fixierte. Klubkollege Bastian Wagner steigerte sich in Dornbirn über die 400 m Hürden auf 60,33 sek. und belegte damit den guten fünften Platz.