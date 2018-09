Frankenmarkt gut in Schuss

05.09.2018, 23:01 Uhr

Tabellenführer beim Spitzenspiel der 1. Liga Süd in Steyrermühl

BEZIRK. Drei Spiele, drei Siege und ein Torverhältnis von plus sechs – einen Saisonauftakt nach Maß verzeichnet der TSV Frankenmarkt, aktueller Tabellenführer der 1. Liga Süd. Eine weiße Weste hat auch der Zweitplatzierte ATSV Zipf, der in der nächsten Runde den Vöcklabrucker SC zum Bezirksderby empfängt. Das Spitzenspiel steigt am Samstag, 8. September, in Steyrermühl, wo Frankenmarkt seinen Erfolgslauf prolongieren will.

Mit Startschwierigkeiten hat hingegen die Union Regau zu kämpfen, die mit einem mageren Punkt am vorletzten Tabellenplatz rangiert. Zuletzt gab es eine empfindliche 0:3-Heimniederlage gegen Gosau. Alle drei Tore der Gäste erzielte Miroslaw Grom. Der FC Attnang setzte sich im Bezirksderby mit 1:0 gegen Attergau durch.Nichts zu holen gab es im Innviertel für die beiden Bezirksklubs in der Landesliga West: SC Schwanenstadt 08 verlor beim SK Schärding mit 3:4 und Mondsee unterlag 1:2 in Altheim. Zumindest einen Punkt erkämpfte Regionalligist UVB Vöcklamarkt in Allerheiligen (1:1). Gegen die WAC Amateure (Freitag, 7. September) baut die Elf von Trainer Jürgen Schatas wieder auf ihre Heimstärke.Alle Spieltermine der Bezirksklubs am kommenden Wochenende