22.04.2018, 21:24 Uhr

Bei fast tropischen Temperaturen Mitte April treffen in der OÖ. Frauenklasse Süd West auf dem Sportplatz des ASV Niederthalheim die Schwanenstädter Ladies auf die 3. platzierten Union GT Weibern.Nicht der große Fussball aber mit mindestens so euphorischem Einsatz wie die männlichen Kollegen kämpfen die Mädchen beider Vereine um die wichtigen Punkte.

Union GT Weibern wird der Favoritenrolle nicht ganz gerecht. Überwiegend ausgeglichenes Kräfteverhältnis die ganze Spielzeit. Und so geht in der 9. Minute SC Schwanenstadt gleich in Führung durchIn der 34. Minute dann der Ausgleich durch. So gehts dann in die Pause. In der 2. Hälfte wird nach der Erfrischung wieder verbissen weitergekämpft und in der 59. Minute zeigt die jungewenig Respekt vor der Torfrau der Schwanenstädter, geht voll auf Konfrontation und drückt den Ball zum 1:2 ins Netz.So bleibt dann auch der Endstand, Schwanenstadt kann trotz vermehrter Anstrengung nicht mehr ausgleichen.