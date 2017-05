Frauenliga OÖ. Süd/West

06.05.2017, 19:00 Uhr

In der eher unbeachteten Frauenliga wird ebenso verbissen gekämpft wie im Männerfussball. Eher mit mehr Köpfchen, daher gibt es da weniger Fouls und Verletzungen.So kämpften die Vöcklabrucker "Mädels" im grossen Voralpen Volksbankstadion diesmal gegen den Tabellenführer SPG Antiesenhofen/Weilbach.Mit etwas Glück wäre auch ein Sieg möglich gewesen, so Sektionsleiter Klaus Stagl. Wenn da nicht zu Beginn gleich zwei folgenschwere Abwehrfehler passiert wären und die zwei Pfostenschüsse der VB Ladies ins Netz gegangen wären......

So gingen die Innviertlerinnen gleich mit 0:2 in Führung.gelang noch vor der Pause der Anschlusstreffer.Bei ungewohnten und drückenden 23 Grad gings dann in die zweite Hälfte. Vöcklabruck konnte den Druck noch erhöhen, Birgit Zopf konnte nochmals ein Tor erzielen, trotzdem musste sich die Vöcklabrucker SC Frauenelf dann doch mit 2 : 3 geschlagen geben.