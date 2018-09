Junge Vöcklamarkter nutzen ihre Chance

12.09.2018, 17:40 Uhr

Die UVB Vöcklamarkt bewies einmal mehr ihre Heimstärke und bezwang die WAC Amateure mit 2:1.

Mehr als nur Ersatz

VÖCKLAMARKT (ju). Beste Werbung für den Fußball war die Regionalliga-Partie zwischen der UVB Vöcklamarkt und den WAC Amateuren. Die Zuschauer bekamen ein schnelles und kampfbetontes Spiel zu sehen, das auch technisch auf hohem Niveau stand. Nach spannenden 90 Spielminuten ging die UVB als Sieger vom Platz. Die Tore der Heimischen zum 2:1-Sieg erzielten Lukas Leitner (51.) und Mattia Olivotto (82.).Trainer Jürgen Schatas musste auch in dieser Begegnung auf wichtige Spieler wie Joachim Gilhofer, Alexander Fröschl, Stefan Kirnbauer oder Manuel Hofmeister verzichten. Für die Verletzten, die teilweise noch länger ausfallen werden, springen derzeit Youngsters wie Paul Gunst, Simon Würtinger, Selman Neziri oder Yannick Johnson in die Bresche. Aus der Not heraus ist es Trainer Schatas gelungen, eine kompakte Mannschaft aus Routiniers und jungen "hungrigen" Spielern zu formen.Eine echte Talentprobe erwartet die Jungen am Dienstag, 25. September, 19 Uhr, wenn die SV Ried im Uniqa ÖFB-Cup im Vöcklamarkter Stadion gastiert. Für diesen Kracher erwarten die Klubverantwortlichen ein volles Haus.