Kickboxen: Edelmetall für Regauer Athletica-Team

27.12.2017, 13:35 Uhr

Insgesamt traten sechs Athletica-Sportler aus Regau unter der Leitung ihrer Trainer Hannes Aumayr und Ursula Steinhart bei diesem hochkarätig besetzten Turnier an und lieferten in den Disziplinen Pointfight und Leichtkontakt starke Wettkämpfe ab. Gold und Silber holte Rafaela Zweimüller in Pointfight. In der Kategorie Leichtkontakt sicherte sich Steffi Bischof eine Goldmedaille, Silber ging an Gloria Staudinger und Simon Lang. Bronzemedaillen erkämpften Michi Halbwirth und Simon Lang im Pointfight.