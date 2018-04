Landesliga: Schwanenstadt bezwingt Mondsee

28.04.2018, 11:06 Uhr

Doppelpack von Stefan Sammer – Gastgeber gewinnen mit 2:1

SCHWANENSTADT. Im Bezirksderby der Landesliga West setzte sich der SC Schwanenstadt 08 mit 2:1 gegen Union Mondsee durch. Stefan Sammer brachte die Hausherren bereits in der vierten Minute in Front. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Andreas Josef Zoister netzte in Minute elf zum 1:1 ein. Nach einer offenen Partie in den ersten 45 Minuten, übernahm Schwanenstadt nach Seitenwechsel immer mehr das Kommando. Die Mondseer blieben jedoch im Konter gefährlich. Zwölf Minuten vor Schluss gelang Stefan Sammer mit seinem zweiten Treffer das umjubelte 2:1. Die Mondseer Schlussoffensive brachte nichts mehr ein. Pech hatten die Gäste noch bei einem Lattenschuss.Alle Fotos: Alfred Jungwirth