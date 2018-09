Lokalderby Frauenklasse Süd/West

16.09.2018, 10:02 Uhr

Die sich in einem Saisontief befindlichen VBSC Ladies, 3 verletzungsbedingte Ausfälle darunter auch die Nummer 1 Lisa Mair, treffen auf heimischen Boden auf die ASV Niederthalheimer Ladies, die sich derzeit einem ungewohntem Höhenflug befinden.Trotzdem können die Vöcklabrucker Damen und Mädchen den Heimvorteil und auch somit den Platzvorteil nutzen und halten energisch dagegen.Es gelingt ihnen dann in der 38 Minute sogar der Führungstreffer, ausgelöst durch ein unglückliches Handspiel und daher ein Elfmeter, ausgeführt von der schussgewaltigen Kapitänin der Vöcklabruckerinnnen, Evelyn Trieb zum 1 : 0.In der 2. Halbzeit, Flutlicht, es wird bereits dunkel und das Spiel nimmt an Härte zu.Mehrere schwere Fouls auf beiden Seiten. Ein schmerzliches Foul dann in der 63. Minute an Kerry Ennsberger im Strafraum, das führt zu einem logischen Elfmeter, getreten von Elisabeth Stiefmüller, die VB Torfrau hält intuitiv, aber ein Nachschuss durch Carina Sonnleitner führt zum umjubelten Ausgleich der dann auch bis zum Abpfiff hält.

So zeigt sich, dass auch ein Foul an der richtigen Stelle eine positive Seite haben kann, aber trotzdem in der Klasse ungewohnte 2 gelbe Karten, aber alles in allem ein verdientes und schwer erkämpftes Remis.