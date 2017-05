Mondsee jetzt fünf Punkte vorn

10.05.2017, 13:32 Uhr

Baunti-Landescup-Halbfinale verschoben

Nach der ersten Niederlage nach 29 Pflichtspielen – 0:1 gegen Gmunden – gewann OÖ-Liga-Tabellenführer UVB Vöcklamarkt in der jüngsten Runde mit 3:1 in Perg. Das für vergangenen Dienstag angesetzte Halbfinalspiel im Baunti Landescups in St. Marienkirchen wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Es soll nun am Dienstag, 16. Mai, 19 Uhr, nachgetragen werden.. Im nächsten Heimspiel am Freitag, 12. Mai, 19 Uhr, empfängt Vöcklamarkt Tabellenschlusslicht St. Martin.