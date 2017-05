07.05.2017, 19:12 Uhr

Ähnlich wie Motten fliegen diese leichten Einhandjollen übers Wasser.Ermöglicht wird dies durch das geringe Gewicht von ca 35 kg und einem speziellen T - förmigem Tragflächenschwert das bei entsprechender Geschwindigkeit den Bootskörper ca 1 Meter über die Wasserfläche hebt.In Österreich gibt es diese moderne Bootsklasse erst seit 2014 und erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Diese Regatta am Attersee wird ausgetragen vom Union Yachtclub Attersee und gilt auch als Auftakt zum Moth Euro Cup 2017.So haben sich 20 Starter aus 4 Nationen gemeldet, darunter auch der amtierende Staatsmeister in der jungen Bootsklasse Max Stelzl, der seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte. Zweiter wurde Thomas Huber BRD, Platz 3 und 4 gingen an Michael Schönleitner und Philipp Hribar.