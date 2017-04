Nullnummer bringt SCS 08 nicht weiter

26.04.2017, 22:57 Uhr

Nach dem 0:0 gegen Andorf dürfte der Meisterzug für Schwanenstadt abgefahren sein.

29 Pflichtspiele ungeschlagen

BEZIRK. Nichts wurde es mit dem erhofften Schwanenstädter Sieg im Spitzenspiel der Landesliga West: der SC Schwanenstadt 08 und Tabellenführer Andorf trennten sich 0:0. Die Zuschauer sahen eine flotte Partie mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten.Die Punkteteilung bringt die Schwanenstädter im Kampf um den Meistertitel jedoch nicht wirklich weiter. Der drittplatzierte SCS hat ein Spiel mehr ausgetragen und sechs Punkte Rückstand auf Andorf, das noch dazu ein besseres Torverhältnis aufweist. Nicht zu vergessen die starken Pettenbacher auf Rang zwei, die vier Punkte mehr auf dem Konto haben als die Schwanenstädter. In der nächsten Partie beim Marchtrenker SC (Freitag, 28. April, 19 Uhr) muss Trainer Roland Krammer nicht nur auf die verletzten Stefan Sammer und Hristo Markov, sondern auch auf Jan Hözl und Markus Gruber verzichten, die wegen ihrer fünfte Gelben Karte pausieren müssen.In der OÖ-Liga bleibt Tabellenführer UVB Vöcklamarkt auf Erfolgskurs. Mit dem 3:0-Heimerfolg gegen Donau Linz, einen ursprünglichen Mitfavoriten auf den Meistertitel, ist die Elf von Jürgen Schatas bereits seit 29 Pflichtspielen ungeschlagen. Die Tore erzielten Philipp Rensch (45.), Thomas Höltschl (49.) und Alexander Fröschl (62.). Nächste Runde: Union Edelweiß – UVB Vöcklamarkt, Freitag, 28. April, 19 Uhr.Während Union Mondsee mit einem 4:1 gegen Allhaming die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd festigte, kam Regau zuletzt arg unter die Räder. Gegen Vorchdorf kassierte der Bezirksklub eine 0:7-Schlappe. Damit stecken die Regauer mitten im Abstiegskampf. Umso wichtiger ist die nächste Begegnung, bei der am Samstag, 29. April, 16.30 Uhr, mit Bad Goisern ein Tabellennachbar im Seestadion gastiert.