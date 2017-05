Paracycling begeistert – Tour startet am 25. Mai

10.05.2017, 17:34 Uhr

Die vierte Paracycling-Tour findet vom 25. bis 28. Mai statt. Titelverteidiger ist Walter Ablinger.

Attnang, Eugendorf, Lengau und Schwanenstadt

Jedermanngiro und 3-Stunden-Marathon

BEZIRK. "Sport und Bewegung helfen einem, aus dem Tief nach einem Schicksalsschlag herauszukommen", sagt Walter Ablinger. Er weiß, wovon er spricht. Ablinger ist seit 1999 querschnittgelähmt und sitzt im Rollstuhl. "Ich bin mit 47 auch nicht mehr der Jüngste, aber ich fühle mich extrem wohl", so der Innviertler, der als Handbiker mehrere WM- und Paralympics-Medaillen holte. Ablinger ist Titelverteidiger und damit auch wieder Topfavorit bei der vierten Auflage der internationalen OÖ. Invacare Paracycling-Tour vom 25. bis 28. Mai. Sie ist die größte Radsportveranstaltung Österreichs für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung.Die erste Etappe wird am Donnerstag, 25. Mai, um 13.30 Uhr mit einem Einzelzeitfahren in Attnang-Puchheim gestartet. Zwei Etappen, ein Bergrennen und ein Kriterium, werden am Freitag, 26. Mai, in Eugendorf (Salzburg) gefahren. Ein Rundstreckenrennen steht am Samstag, 27. Mai, in Lengau auf dem Programm. Das große Finale der Tour 2017 steigt dann am Sonntag, 28. Mai, ab 13 Uhr in Schwanenstadt mit Rundstreckenrennen und 3-Stunden-Marathon. Rund 100 Teilnehmer aus 15 Nationen werden erwartet. Darunter auch der Lokalmatador Handbiker Robert Huemer aus Att-nang-Puchheim.Im Rahmen der Paracycling-Tour wird auch wieder ein Jedermanngiro mit drei Rennen ausgetragen. Die Veranstalter freuen sich auf ein gemeinsames Antreten der sportbegeisterten Hobbyfahrer mit der Weltelite des Behindertenradsports. Auch die gesamte österreichische Nationalmannschaft wird dabei am Start sein. „Ziel dieser Veranstaltung ist ein gemeinsames Sportfest von Sportlern ohne Beeinträchtigung gemeinsam mit körperlich beeinträchtigten Sportlern und damit gelebte Integration“, so die Organisatoren Walter Mayrhuber und Dietmar Ematinger.