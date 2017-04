Rang 2 in OÖ für SVV-Schülermannschaft

30.04.2017, 11:20 Uhr

Bei den OÖ Schülermannschafts- und Schülermehrlagenmeisterschaften am 22./23.04.2017 in Traun gaben insgesamt 137 Nachwuchstalente diverser OÖ Vereine, darunter 21 Vöcklabrucker Schwimmer, über die verschiedensten Lagen und Streckenlängen Vollgas. Die SVV-Nachwuchstalente konnten dabei tolle Erfolge verzeichnen.



Mit diesem Jahr wurde der Wettkampfmodus deutlich geändert: Anstatt 4mal 50 m in allen Schwimmlagen und 400 m Freistil mussten in diesem Jahr 50 m Schmetterling, 100 m Brust, 200 m Rücken, 400 m Freistil und 200 m Lagen an den zwei Wettkampftagen absolviert werden. Die jungen SVV-Nachwuchsschwimmer meisterten diese neue Herausforderung mit Bravour, und erschwammen viele tolle Erfolge.Diesicherte sich mit konstanten Leistungen gegen starke Konkurrenz in der Mannschaftswertung den zweiten Rang. Besonders in den Staffelbewerben ging es heiß her. Nachdem sich die vier Schwimmerüber 4 x 50 m Freistil noch mit Platz 2 begnügen mussten, starteten sie im Lagen-Staffelbewerb eine spannende Aufholjagd. Schlussendlich erkämpften sich die vier im Lagenbewerb dann den ausgezeichneten ersten Rang!In der Einzelwertung des Jg. 2006 warstark unterwegs. Mit zweimal Platz 1 und dreimal Platz 2 in den Einzelbewerben sicherte er sich Silber in der Gesamtwertung. Auch die anderen Mannschaftsmitglieder,erschwammen in den Einzelwettkämpfen sehr gute Zeiten und Platzierungen in ihren jeweiligen Jahrgängen.Mit dabei vom SVV war auch eine, sowie einige Mädchen in der Einzelwertung. Alle Schwimmer konnten ihre persönlichen Bestleistungen verbessern und erreichten viele vordere Platzierungen in ihren jeweiligen Jahrgängen. Gesamt landete die männliche SVV-Jugendmannschaft auf dem guten 5. Rang.