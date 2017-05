Sauwald-Championsleague: Fußballgötter Bach vs. Union Weilbach

Nach durchwachsenem Start des Titelverteidigers mit einem Sieg und einer unnötigen Niederlage müssen am Freitag in Bach 3 Punkte her, um den Aufstieg in die KO-Phase nicht aus den Augen zu verlieren.



Die Qualität der Gäste aus Weilbach ist den Fußballgöttern unbekannt, für sie geht es aber ebenfalls noch um den Aufstieg. Und damit wird dieses dritte Saisonspiel bereits ein kleines Finale in dieser Gruppe C der Sauwald-Championsleague 2017.



Kostenloser Eintritt, gratis Eis für die Jüngsten bei voraussichtlich bestem Frühlingswetter, und Speis und Trank für die reiferen Fans dürfen natürlich auch nicht fehlen.



Freitag 19. Mai um 19 Uhr Anpfiff in der Arena Bach!