SCM Mondsee belegte mit fast allen Teilnehmern Podestplätze bei der Staatsmeisterschaft

06.05.2018, 16:08 Uhr

In vielen spannenden und harten spielen konnte sich der Club folgende Platzierungen sichern:Platz 2 für David Ablinger in der Gruppe Boys u17Platz 2 für Simon Loindl in der Gruppe Boys u19 und Platz 3 für seinen Clubkollegen Mihaly Androczky in der gleichen GruppDer jüngste Teilnehmer aus Mondsee Dominik Eppenschwandtner kämpfte hart im kleinen Finale gegen Philipp Hofbauer um den dritten platz in der Gruppe U15 und musste sich aber dann ganz knapp mit dem vierten Platz begnügen.Ein besonderes Highlight des Turnieres war der Glascourt. Ein Court bei dem alle vier Wände aus Glas bestehen. Es gibt nur wenige Gelegenheiten für Squashspieler in einem solchen Court spielen zu dürfen.Für unsere beiden Spieler Simon und Mihaly war dieses Turnier das letzte, dass sie in der Jugendkategorie bestreiten werden. Bei den nächsten Turnieren werden sie die Gruppe der Erwachsenen aufmischen. Der Squashclub Mondsee wird aber auch weiterhin der starke Jugendsquashclub in Oberösterreich sein. Neue starke Jugendliche Mädchen sind schon fest im Club integriert, konnten aber leider bei diesem Turnier noch nicht teilnehmen.Weitere Informationen/Berichte zu dem Turnier findet man unter:und die Spielergebnisse/Teilnehmer findet man hier: