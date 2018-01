Ski: Ploier im Aufgebot für die Junioren-WM

25.01.2018, 17:29 Uhr

Mit Andreas Ploier (20) aus Straß im Attergau wird bei den Titelkämpfen in Davos auch ein Oberösterreicher an den Start gehen.

STRASS. Von 30. Jänner bis 8. Februar findet in Davos in der Schweiz die Alpine Junioren-Weltmeisterschaft statt. Im ÖSV-Aufgebot steht auch 20-jährige Andreas Ploier (Union aqotec Weißenkirchen), der im vergangenen Sommer in den Kader aufgenommen wurde. Ausschlaggebend für die Nominierung zu den Titelkämpfen waren die konstant starken Leistungen im Riesentorlauf, Ploiers Lieblingsdisziplin. In dieser Saison konnte er bereits mit drei Stockerlplätzen und mehreren Top-10-Platzierungen punkten. Heute, Donnerstag, wurde er bei einem FIS-Riesentorlauf auf dem Pass Thurn Siebenter.