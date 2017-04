Vom Eiskanal unter die Hantel

27.04.2017, 20:11 Uhr

Neben dem Kraftdreikampf ist Markus Glück auch im Bob unterwegs.

Österreichische Rekorde

RUTZENHAM. Markus Glück bestritt im vergangenen Winter zahlreiche Weltcuprennen im Vierer-Bob und war auch schon auf der Olympiabahn in Pyeongchang in Südkorea unterwegs. Vor dem Start in die Vorbereitung für die Olympischen Spiele 2018 stand für den aus Rutzenham stammenden Sportler wieder Kraftdreikampf am Programm.Bei den Staatsmeisterschaften purzelten nach sicheren Startversuchen die österreichischen Rekorde: im Bankdrücken mit 267,5 kg sowie im Kreuzheben mit 306 kg. Auch die Gesamtleistung von 893,5 kg bedeuteten einen neuen Rekord. „Ich bin ohne fixe Ziele in den Wettkampf gegangen, wollte nur eine solide Leistung mit meinen Anfangsversuchen abliefern. Doch es war ein guter Tag und das Team hatte Spaß", so Glück. Anfang Mai wird er noch bei der Europameisterschaft im spanischen Malaga antreten, bevor der Blick wieder Richtung Olympia geht. „Die Vorbereitung für die kommende Bobsaison startet bald, doch der Kraftsport hilft mir, mal den Kopf frei zu kriegen und Power brauch ich ja ohnehin. Für mich funktioniert die Kombination beider Sportarten sehr gut.“