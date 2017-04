Wichtiger Sieg für Union Raika Regau

29.04.2017, 21:07 Uhr

Nach der demoralisierenden 0 : 7 Niederlage in der Vorrunde gegen ASKÖ Vorchdorf braucht Regau unbedingt einen Heimsieg, einerseits um die Stimmung in der Mannschaft wieder zu stärken und andererseits einem drohenden Abstieg entgegenzuwirken.Trotzdem klarer Feldüberlegenheit des SV Bad Goisern gleich von Beginn an. Die Regauer Abwehr wird gleich auf eine harte Probe gestellt. In der 39. Minute gelingt der Regauer Sturmspitze jedoch ein Überraschungskonter undkann unter Mithilfe vonden wichtigen Führungstreffer erzielen.

In der zweiten Hälfte muß der Regauer Torwartgleich wieder zwei gefährliche Torchancen der Goiserer verhindern, die nun mit voller Kraft auf einen Ausgleich drängen.Selbst der nachgerückte Tormann des SV Bad Goisernversucht in der Nachspielzeit bei einem Freistoss seinem Kollegen einen Kopfball reinzudrücken, scheitert aber und Union Raika Regau kann sich mit Glück über den knappen Heimsieg mit 1:0 freuen.