Arnold neuer Technikvorstand der Lenzing Gruppe

03.05.2017, 15:21 Uhr

Studierter Chemiker mit weitreichender Erfahrung

Technische Kompetenzen gebündelt

Arnold, ein gebürtiger Münchner, studierte Chemie an der Technischen Universität Darmstadt. Neben einer fundierten wissenschaftlichen und technischen Ausbildung bringt er langjährige Erfahrung in der Umsetzung von großen Investitionsprojekten und kontinuierlichen operationalen Verbesserungen bei BASF – vor allem in Asien – mit. Er verfügt zudem über weitreichende Erfahrungen in der Forschung und Entwicklung. "Ich konnte mir in den vergangenen Monaten schon einen sehr guten Überblick über das Unternehmen verschaffen. Auf die verantwortungsvolle Aufgabe, für ein innovatives Unternehmen wie die Lenzing Gruppe als Technikvorstand tätig zu sein, freue ich mich sehr“, so Arnold.Durch die Schaffung des neuen Vorstandsressorts wurden sämtliche technische Kompetenzen der Lenzing Gruppe gebündelt. Das neue Mitglied im obersten Führungsgremium verantwortet insbesondere die disziplinierte Umsetzung der beschlossenen und noch geplanten Ausbauschritte – darunter die Produktionsanlagen für Fasern der Marke Tencel® in Mobile (USA), Grimsby (Großbritannien), Heiligenkreuz (Österreich) und in Asien. Diese seien essentiell, um das organische Wachstum weiter voranzutreiben, heißt es aus dem Unternehmen.„Wir freuen uns, mit Heiko Arnold einen ausgewiesenen Fachmann mit umfassendem technologischen Wissen und breiter internationaler Erfahrung, insbesondere im asiatischen Raum, im Vorstandsteam zu haben“, sagt Lenzing-Vorstandsvorsitzender Stefan Doboczky. „Die Schaffung des neuen Vorstandressorts wird uns helfen, unseren eingeschlagenen Wachstumskurs weiter zu verfolgen und unsere Ziele im Rahmen der Unternehmensstrategie sCore TEN zu erreichen“, so Doboczky.