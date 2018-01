Die EU-Datenschutz-Gundverordnung in der Praxis

14 Uhr: Einleitung & Vorstellung Information SecurityNetwork14.15 Uhr: Vortrag „EU-Datenschutzgrundverordnung inder Praxis“ab 15 Uhr: „Ask the Expert“ – 8 kostenlose Slots á 15min für Einzelgespräche; parallel zu „Ask the Expert“:NetworkingEintritt kostenlos, um Voranmeldung wird gebeten!Die 8 Slots für „Ask the Expert“ werden inder Reihenfolge des Eingangs der Reservierungen vergeben.E-Mail: office@tza.at

Das Information Security Network ( http://isn.itcluster.at ) ist eineDrehscheibe für Anbieter und Bedarfsträger in den Bereichen Informationssicherheit& Datenschutz und hat das Ziel, oberösterreichischeUnternehmen zu sensibilisieren und zu unterstützen. Gemeinsammit dem Netzwerkpartner VACE Systemtechnik GmbH(www.vace.at) lädt Sie das ISN ein, zu erfahren, wie eine effizienteUmsetzung der geforderten DSGVO-Maßnahmen erfolgt – erklärt anhandpraxisnaher Erfahrung mit KMUs und Enterprise-Unternehmen.Dabei erfahren Sie auch, wie wertvoll ein standardisierter Maßnahmenkatalogzur Überprüfung sein kannReferent Erik Rusek, MSc ist Security Consultant und hat seinBachelor- sowie berufsbegleitendes Masterstudium an der FHHagenberg abgeschlossen. Neben dem Studium arbeitete er beiRACON als Software-Entwickler und anschließend bei KPMG alsRisk Consultant. 2013 gründete er die Holistic Security ConsultingGmbH und 2014 folge das zweite Unternehmen Awarity. ZumJahreswechsel 2016/17 wurde die HolisticSec in die VACE integriert,um die gemeinsame Position zu stärken und das Angebotsportfoliozu erweitern. Zu den Hauptaufgaben von Herrn Rusek zählen dieBereiche EU-DSGVO, Social-Engineering, Security-Awareness,Computerforensik, und organisatorische Informationssicherheit.Zudem ist er TÜV-Geprüfter Datenschutzbeauftragter, ISO 27001Lead Auditor und Certified Ethical Hacker