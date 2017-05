Erste Kontakte mit der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege

11.05.2017, 10:34 Uhr

Wer erste Kontakte mit der GuKPS Vöcklabruck knüpfen möchte, kommt am besten am 18. und 19. Mai, 9 bis 13.30 Uhr, oder am 18. Mai auch von 17 bis 18.30 Uhr in die REVA-Halle Vöcklabruck.