Heroes: Ein völlig neues Fahrgefühl

26.07.2017, 18:00 Uhr

"Karts & More" gibt es ab 5. August in Regau, wenn die neue Elektrokart-Halle ihre Pforten öffnet.

Top-Leistung von EW-Bau

Alles für den Boxenstopp

Mit Elektropower ordentlich "angasen"

REGAU. "Wir sind stolz darauf, die erste Elektro-Kartbahn in Oberösterreich anbieten zu können", sagen Stefan Hagler, Geschäftsführer der Regauer Karts & More GmbH, und seine Frau Alexandra. Als die beiden vor einiger Zeit zufällig eine ähnliche Bahn in einem anderen Bundesland kennenlernten, waren sie sofort davon begeistert. "So etwas bräuchten wir auch in unserer Region", sagte sich der selbstständige Installateur aus Aurach am Hon-#+gar. Gesagt, getan: Im Februar war Baubeginn, am 5. August wird "Heroes Karts & More" eröffnet. Bei der Eröffnung ab 10 Uhr werden Hagler und sein Team mit der einen oder anderen Überraschung aufwarten.Voll des Lobes ist Hagler für die Vöcklabrucker Firma EW-Bau Eiblmayr-Wolfsegger, die als Teil-Generalunternehmer den Bau abgewickelt hat. "Wir sind mit der tollen Leistung von EW-Bau voll zufrieden. Danke für den reibungslosen Ablauf bei unserem Projekt."Die Gesamtfläche umfasst 1.850 Quadratmeter. Bei Schönwetter wird die Rennbahn auf den Outdoor-Bereich ausgedehnt und ist dann insgesamt 350 Meter lang. Eines der Highlights auf der Strecke ist die Steilkurve. Unter dem Motto "Feel the E-nergy" bietet "Heroes" in Regau, Betriebsstraße 18, ein besonderes Erlebnis für Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene. Ein zehnköpfiges Team sorgt dafür, dass sich Freizeit-Racer und Gäste hier rundum wohl fühlen.Für die Stärkung beim Boxenstopp gibt es im Büffet Getränke, Snacks und kleinere warme Speisen. Auf Vorbestellung werden im Gastrobereich auch ein Bratl oder andere Köstlichkeiten serviert. "Unser sogenannter Heroes-Room zum Abteilen bietet sich auch für Geburtstagsfeiern und Schulungen an", informiert Hagler. Ein idealer Ort für unterhaltsame Events wie Vereins-, Gemeinde- oder Firmenmeisterschaften.Übrigens: Die E-Karts sind nicht nur pfeilschnell, sondern auch optisch ein echter Hingucker. Heimische Firmen nutzen sie als Werbeträger im speziellen Design. "Die Werbeflächen auf einigen Karts sind noch zu haben", so der Geschäftsführer.21 Elektrokarts warten bei "Heroes Karts & More" auf die Freizeit-Racer. "Eine Besonderheit ist unser Zweisitzer", sagt Geschäftsführer Stefan Hagler. Eine Leistung von sechs Kilowatt, etwas mehr als acht PS, bringen die Elektroflitzer auf die Räder. Drückt man jedoch den Power-Boost-Button, so stehen kurzfristig sogar 30 PS zur Verfügung. Stark, sauber und geruchlos: E-Kart-Fahren garantiert tollen Fahrspaß – und das ganz ohne Abgase. Für eine exakte Zeitnehmung und Sicherheit auf der Strecke sorgt ein modernes GPS-System.