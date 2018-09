Herzlich willkommen bei Camo

13.09.2018, 16:27 Uhr

Die Firma Camo begrüßt zwölf neue Nachwuchskräfte in der modernen Lehrwerkstätte.

SCHWANENSTADT. Zum Kennenlernen trafen sich zwölf neue Camo-Nachwuchskräfte am 3. September in der neuen und modern ausgestatteten Lehrwerkstätte. Ausbildungsleiter Andreas Hochreiter freut sich, dass darunter auch drei junge Frauen sind, die sich für technische Berufe in den Bereichen Kunststoff-, Metall- und Elektrotechnik begeistern. Neben fachlichen Qualifikationen werden in der Lehrwerkstätte insbesondere Fähigkeiten wie Kommunikation, Motivation, Teamgeist und Verantwortungsübernahme entwickelt und gefördert.

„Das ist die höchste Aufnahmezahl seit Beginn der Lehrlingsausbildung 1989, wobei insgesamt bereits mehr als 100 Lehrlinge erfolgreich ausgebildet wurden", zeigt sich Geschäftsführer Ing. Reinhard Eidler stolz. "Mein Versprechen: Es werden alle ausgebildeten Lehrlinge übernommen und sie erhalten eine Fachausbildung auf höchstem Niveau. Unser Ziel ist, die ausgelernten Nachwuchskräfte entsprechend ihren Fähigkeiten als Fachkräfteund Experten im Unternehmen weiter zu entwickeln."Ab 2019 wird der Konstrukteur als siebter Lehrberuf ins Ausbildungsprogramm aufgenommen. Nähere Informationen dazu gibt es in Kürze auf www.camo.at oder direkt bei den Lehrlingsmessen im Oktober/November in Wels und Stadl-Paura.