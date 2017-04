Hütthaler: Das Tierwohl im Fokus

26.04.2017, 15:17 Uhr

Zehn Millionen Euro investiert die Firma Hütthaler in einen neuen Schlachthof in Redlham.

Stress und Schmerz vermeiden

Langfristige Trends

REDLHAM, SCHWANENSTADT. "Mit diesem Schlachthof schlagen wir ein neues Kapitel in der 120-jährigen Firmengeschichte auf", sagte Florian Hütthaler beim Spatenstich. Der neue Schlachthof des Schwanenstädter Unternehmens auf der grünen Wiese in der Nachbargemeinde Redlham ist ganz auf das Tierwohl ausgerichtet ist. "Uns geht es um die Würde des Nutzviehs." Das Tierwohl ziehe sich über die gesamte Wertschöpfungskette – vom Landwirt bis zum fertigen Produkt. Am Musterhof in Rüstorf werden die Kriterien vorgelebt. Die Tierwohl-Produkte sind unter den Marken "Hofkultur" und "FairHof" im österreichischen Handel erhältlich.Die Planung des Schlachthofes erfolgte nach dem Vorbild von Mary Temple Grandin, Dozentin für Tierwissenschaften an der US Colorado State University in Fort Collins. Von der Anlieferung bis zur anschließenden Verarbeitung soll für die Tiere ein angemessenes Umfeld geschaffen und unnötiger Stress und Schmerz vermieden werden. Zur ständigen Betreuung und Überwachung des gesamten Vorganges, wie Tiertransport, Verladung und der Umgang mit den Nutztieren, hat Hütthaler einen eigenen Tierarzt ins Team geholt. "Beim Thema Tierwohl wollen wir in Österreich eine Vorbildwirkung erreichen", so Hütthaler. Der Schlachthof wird im ersten Bauabschnitt zehn Millionen Euro kosten. Er soll Mitte 2018 fertiggestellt werden.„Florian Hütthaler investiert erneut in den Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Er setzt dabei gezielt auf die langfristigen Trends Regionalität und Maximierung des Tierwohls", betont Agrarlandesrat Max Hiegelsberger. Die Investitionen in den neuen Schlachthof würden zeigen, dass Hütthalers Hofkultur faire Partnerschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Bauern bis zum Händler ermögliche und lebe, so Hiegelsberger.