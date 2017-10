18.10.2017, 17:39 Uhr

Junge Wirtschaft bei Lasco & Netwings

PÖNDORF, VÖCKLABRUCK. Lernen von Kollegen – unter diesem Motto stand das Treffen der Jungen Wirtschaft-Bezirksgruppe bei der Firma Lasco in Pöndorf. Der Jungunternehmer Johannes Fladenhofer – er gründete schon während seiner Schulzeit die Firma „Netwings“ – gab neue Inputs in die Welt der New-Media zum Thema „Wie sie im Internet Kunden gewinnen und ihren Umsatz steigern“. Danach führten Johannes Landrichinger, Geschäftsführer von Lasco in Pöndorf, und Florian Gollob durch den neuen Betrieb. Lasco produziert in Pöndorf Heutrocknungsanlagen, Maschinen für die Heutechnik und Geräte für die Forstwirtschaft. Die nächste Veranstaltung der Jungen Wirtschaft ist am Montag, 23. Oktober, 19 Uhr, in der Wirtschaftskammer Vöcklabruck der Vortrag von Damian Izdebski über „Meine besten Fehler – startupagain“.

