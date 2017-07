Luftfahrtindustrie im Aufwind

19.07.2017, 14:04 Uhr

"Hidden Champion" RO-RA Aviation Systems vor den Vorhang geholt

Sichere Flugbedingungen

SCHÖRFLING. "Im Rahmen einer WKOÖ-Studie wurden mindestens 80 oberösterreichische Unternehmen identifiziert, die im Bereich der Luftfahrtwirtschaft tätig sind", sagte Günter Rübig, Obmann der Sparte Industrie, bei einer Medienfahrt zu den „Hidden Champions“ der Branche. Davon seien 20 Unternehmen ausschließlich oder vorrangig in der Luftfahrt-industrie tätig.Darunter auch die RO-RA Aviation Systems GmbH in Schörfling. Mit Komponenten für die Flugzeugindustrie setzt RO-RA Trends und sorgt für sichere Flugbedingungen. RO-RA-Produkte findet man beispielsweise in der Verbindung von Rumpf und Flugzeugkabine, im Flügel, in den Tragwerken oder in den Triebwerken. Der Schwerpunkt der Entwicklungen liegt auf gewichtsreduzierender und intelligenter Konstruktion unter Einsatz innovativer Materialien und Funktionalitäten. Zu den Kunden zählen unter anderem PFW Aerospace GmbH, Rolls Royce, FACC AG und Lufthansa Technik. "Die Luftfahrtindustrie ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und die mittel- bis langfristigen Prognosen sehen weitere markante Steigerungen", ist Rübig überzeugt.