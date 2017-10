RO-RA: Kooperation mit Weltmarktführer Zodiac

11.10.2017, 21:21 Uhr

Die aufwändigen Testverfahren bis zur Zulassung und darüber hinaus werden teilweise bei RO-RA in Schörfling in Zusammenarbeit mit der Johannes-Kepler-Universität in Linz und den Fachhochschulen in Wels und Steyr abgewickelt.„Wir sind hier für das Industrial Design, die Konstruktion, Produktion und natürlich auch für die Qualifikation verantwortlich“, freut sich RO-RA-Geschäftsführer Helmut Wiesenberger über die Kooperation mit dem prominenten Partner.Die Gepäckablage ist für einen Lebenszyklus von 120.000 Öffnungs- bzw. Schließvorgängen unter unterschiedlichen Belastungen inklusive wechselnde Umweltbedingungen wie die Besprühung von Insektizidsprays ausgelegt.