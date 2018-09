Spannende Kennenlern-Tage

19.09.2018, 12:00 Uhr

Stiwa startet mit 56 Jugendlichen am Feuerkogel ins erste Lehrjahr

ATTNANG-PUCHHEIM. 56 neue Lehrlinge beginnen heuer ihre Lehre bei Stiwa. Gemeinsam mit zwei Ausbildnern verbrachten sie Anfang September zwei Kennenlern-Tage am Feuerkogel. „Wir wollen unseren Lehrlingen den besten Start ermöglichen. Sie sollen sich in einem spannenden Umfeld kennenlernen, Spaß an gemeinsamen Projekten haben und dabei Freundschaften schließen“, berichtet Helmut Brummayer, Ausbilder bei Stiwa.

Der Team-Spirit und das Arbeiten an gemeinsamen Projekten standen dabei im Vordergrund. Am ersten Tag konnten die neuen Lehrlinge bei mehreren Spielen das Arbeiten in der Gruppe spielerisch ausprobieren. Am zweiten Tag stand dann „Action“ im Zentrum: Die Lehrlinge mussten in fünf Gruppen mit mehreren Utensilien wie Hölzern, Autoschläuchen, Seilen und Luftpumpen selbstständig Flöße bauen und anschließend eine kleine Strecke bewältigen.„Diese Kennenlern-Tage veranstalten wir jedes Jahr. Es ist für die Lehrlinge eine tolle Gelegenheit, sich in diesen zwei Tagen intensiv kennenzulernen und spielerisch neue Freundschaften zu knüpfen. Sie haben dabei die Gelegenheit, selbst Neues auszuprobieren und zu testen, was funktioniert, oder auch nicht. Diese Erfahrungen sind ganz wichtig“, sagt Helmut Brummayer.Lehrling Lukas Weilguni (17) war begeistert: „Am Anfang war ich schon etwas nervös, weil ich niemanden kannte. Jetzt aber bin ich total erleichtert: Die zwei Tage haben total Spaß gemacht und ich habe neue Freunde kennengelernt, mit denen ich jetzt auch in der Werkstatt arbeiten werde." Auch Isabella Lösch (16) freut sich schon auf ihre Lehrzeit: "Wir waren immer als Team unterwegs und haben von Beginn an viel Verantwortung von den Ausbildern bekommen."