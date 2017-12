Stefan Doboczky bei Lenzing AG wiederbestellt

27.12.2017, 13:47 Uhr

„Stefan Doboczky konnte in den vergangenen Jahren auf Basis der vorangegangenen Restrukturierung die vorteilhaften Marktbedingungen gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen vortrefflich nutzen, um aus einem österreichischen Unternehmen mit Auslandsbeteiligungen einen globalen Player mit starken österreichischen Wurzeln zu formen", sagt Hanno Bästlein, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Lenzing AG. Damit sei die Basis geschaffen, den eingeschlagenen Wachstumskurs auch unter schwierigeren Rahmenbedingungen weiter vorantreiben und so die Zukunft der Lenzing Gruppe langfristig absichern zu können.Neben Doboczky gehören dem Vorstand der Lenzing AG Robert van de Kerkhof als Marketing- und Vertriebsvorstand, Thomas Obendrauf als Finanzvorstand und Heiko Arnold als Technikvorstand an.