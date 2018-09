STIWA: Arbeitsplatz mit Zukunft

13.09.2018, 16:05 Uhr

Top-Karrierechancen bietet die STIWA Group in Gampern – vom Lehrling bis zum Akademiker.

High-Tech made in Gampern

Karriere in der Region

GAMPERN. Direkt an der B1 im Technologiepark Gampern befindet sich das Produktionswerk der STIWA Group, in dem das Unternehmen insgesamt rund 800 Mitarbeiter beschäftigt. In Sekundentakt werden hier mit Hochleistungs-Stanz- und Montageanlagen Automotive-Teile wie Getriebe- oder Lenkungskomponenten produziert.Die Auftragsbücher in der Zulieferproduktion sind gefüllt und auch der Maschinen- und Anlagenbau ist voll ausgelastet. Das ermöglicht Investitionen: „In Gampern wird derzeit eine 10.000 Quadratmeter große Werkshalle bezogen. Am Firmensitz in Attnang-Puchheim errichten wir aktuell ein Bürogebäude für 780 Mitarbeiter sowie eine 8.000 Quadratmeter große Montagehalle für den Anlagenbau“, sagt Geschäftsführer Peter Sticht.Die hohe Nachfrage spiegelt sich auch in den Unternehmenszahlen wider: Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte die gesamte Unternehmensgruppe 255 Millionen Euro Umsatz, die Mitarbeiterzahl wuchs von 1.542 auf 1.810. „Nächstes Jahr wollen wir auf 2.000 Mitarbeiter wachsen“, sagt Geschäftsführer Raphael Sticht. „Daher suchen wir für alle Standorte gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – von Produktionsmitarbeitern, Lehrlingen über HTL-Absolventen bis hin zu Akademikern. Als internationales Unternehmen mit Niederlassungen von den USA bis nach China und mit vielfältigen Einsatzgebieten stehen diesen bei uns auch alle Türen offen.“

Aktuelle Stellenangebote und weitere Informationen zu den Karrieremöglichkeiten gibt es auf karriere.stiwa.com.Salzburger Straße 52, 4800 Attnang-PuchheimTel. 07674/603-0office@stiwa.com,