Übungsfirmen-Event an der Business School Vöcklabruck

26.04.2018, 21:44 Uhr

Am Dienstag, dem 17. April 2018, fand an allen oberösterreichischen Handelsakademien ein Übungsfirmen-Event statt.

An der HAK Vöcklabruck erhielten die ersten Klassen einen Einblick in das Berufsleben. Nach einer Kurzinformation über die allgemeine Übungsfirmen-arbeit stand praktisches Arbeiten im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler der vierten Jahrgänge begleiteten die Gäste professionell zu den verschiedenen Stationen. Dort durften sie in den Abteilungen mitarbeiten und konnten so ihre digitale, aber auch soziale Kompetenz unter Beweis stellen bzw. erweitern. Für die gesunde Jause zwischendurch sorgten die Betriebsräte der Übungsfirmen mit Obst, welches von Interspar Varena zur Verfügung gestellt wurde.

Einen Höhepunkt an der HAK Vöcklabruck stellte an diesem Tag der Besuch von Herrn Mag. Andreas Pohn dar, der als Unternehmensberater wertvolle Tipps – nicht nur für die Übungsfirma, sondern auch für die berufliche Zukunft - gab.Den Schülerinnen und Schülern wurde verdeutlicht, wie wichtig es ist, als Unternehmen einen verlässlichen Coach zur Seite zu haben.Am Ende dieser gelungenen Veranstaltung lässt sich festhalten, dass an der Business School Vöcklabruck Praxis wirklich gelebt wird.