Zipfer Zapf Masters 2017: Der Titel geht an Kristian Kovacic aus Wien

28.04.2017, 14:06 Uhr

Seit Jänner zapften Österreichs Gastronomie- und Hotelleriefachschüler eifrig um die Wette. Beim Finale, das erstmals in der Brauerei Zipf stattfand, gingen die ersten Ränge nach Wien, Niederösterreich und Kärnten. Die beste Platzierung für OÖ "erzapfte" Marlene Wagner aus Rainbach.

Platz sechs für Oberösterreich

Um die perfekte Schaumkrone

1.600 Teilnehmer aus 55 Schulen

Gastronomen von morgen

NEUKIRCHEN AN DER VÖCKLA. 25 Gastronomie- und Hotelleriefachschüler hatten sich nach den Bundesländerausscheidungen für das alles entscheidende Bundesfinale in Zipf qualifiziert. Kristian Kovacic aus Wien, der die Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus und Wirtschaft im 13. Wiener Gemeindebezirk besucht, darf sich jetzt „Zipfer Zapf Master 2017“ nennen: Er zapfte bei dem Bewerb, der bereits zum achten Mal ausgetragen wurde, in den Augen der Jury das perfekte Glas Bier mit der schönsten Schaumkrone. Der Preis für den Sieger: ein Wien-Wochenende für zwei Personen im ersten Null-Energie-Stadthotel weltweit inklusive Blick hinter die Kulissen, zwei Tickets für ein Konzert in der Wiener Stadthalle sowie 100 Euro Wien-Budget.Platz zwei sicherte sich der knapp unterlegene Lukas Grubmüller (Landesberufsschule für Tourismus in Waldegg, NÖ). Um den dritten Platz herrschte heuer ein harter Kampf, den der Kärntner Peter Hartl aus der Tourismusschule Warmbad-Villach im Stechen für sich entscheiden konnte. Für Oberösterreich waren Marlene Wagner (Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Freistadt) aus Rainbach im Mühlkreis, Gabriel Racher (Höhere Lehranstalt für Tourismus Bad Ischl) aus Rutzenham sowie der Lichtenberger Anton Karlhuber (Höhere Lehranstalt für Tourismus Bad Leonfelden) am Start. Für die beste Platzierung aus oberösterreichischer Sicht sorgte Marlene Wager als Sechste.Das Österreich-Finale fand erstmals in der Brauerei Zipf und dem angeschlossenen Braugasthof statt. In der letzten Runde des Wettbewerbs galt es, das perfekte Glas heller Freude mit der schönsten Schaumkrone zu zapfen. Bewertet wurde diese von der Jury mit Braumeister Harald Raidl, WKO-Fachgruppen-Vertreter Thomas Mayr-Stockinger, Vorjahres-Zapf-Masterin Lena Klement (HBLA Weyer), der regierenden oö. Bierzapf-Kaiserin Magdalena Aigner aus Ottnang, Wirt Wolfgang Streibl vom Neukirchner Gasthof "Böckhiasl" sowie Gerhard Leitner, Brau-Union-Verkaufsdirektor Region West.Die Zipfer Zapf Masters wurden ins Leben gerufen, um bei Österreichs Gastronomie-Nachwuchs ein Bewusstsein für gute Zapfqualität zu schaffen. Um „Zipfer Zapf Master“ zu werden, braucht es vor allem zwei Dinge: Ausdauer und kontinuierliche Leistung. Alle österreichischen Gastronomie- und Hotelleriefachschüler waren zum Zapfwettbewerb eingeladen – in schuleigenen Vorrunden wurden seit Anfang des Jahres die Teilnehmer für das Landesfinale ermittelt. Die jeweils drei Landesbesten zogen in das Bundesfinale ein. Insgesamt beteiligten sich mehr als 1.600 junge Zapfer aus 55 Schulen.Die Zipfer Zapf Masters sind in den vergangenen Jahren zum fixen Bestandteil der Ausbildung der heimischen Gastronomie- und Hotellerieschüler geworden. „Die Teilnehmer von heute sind die Gastronomen von morgen, sie stärken das Bewusstsein um die Bedeutung höchster Zapfqualität“, betont Brau-Union-Österreich-Generaldirektor Markus Liebl.Alle Fotos: Alfred Jungwirth