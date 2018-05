Zwei innovative Unternehmen

02.05.2018, 13:27 Uhr

Landeshauptmann-Stellvertreter Strugl besuchte Vorzeigebetriebe

BEZIRK. Wirtschaftsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl war kürzlich im Bezirk Vöcklabruck unterwegs, um im direkten Gespräch mit Unternehmern mehr über deren Anliegen und Erwartungen zu erfahren. Die erste Station des Besuchstages war die Firma Inocon in Attnang-Puchheim.Das Unternehmen ist Vorreiter im Bereich des Plasma-Beschichtens und entwickelt seit drei Jahren Anwendungen im Bereich des atmosphärischen Plasma-Beschichtens. Gleichzeitig ist die Firma im Maschinenbau und der Anlagentechnik tätig. „Inocon ist einer der zahlreichen Hidden-Champions in Oberösterreich. Durch Innovation, Erfahrung und Wissen entstehen hier Spitzenprodukte, die international gefragt sind“, sagte Strugl bei seinem Besuch.

Ebenso für Innovation und Weiterentwicklung steht das zweite Unternehmen, das Strugl besuchte: Das Hotel Eichingerbauer in St. Lorenz entwickelte sich in den vergangenen 45 Jahren vom Urlaub am Bauernhof zum 4-Sterne-superior Hotel. „Das Hotel ist ein familiengeführter touristischer Leitbetrieb der Region, der sich durch kontinuierliche Weiterentwicklung auszeichnet und regionale Verantwortung übernimmt", so Strugl.