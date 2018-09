Günther Kohlmaier: Mit SONNENKRAFT zum grünen Strom

18.09.2018, 09:01 Uhr

Energiegewinnung aus Sonne und Speicherung mit Wasser – das ist nachhaltig!

SONNENKRAFT aus Österreich unterstützt seine Kunden dabei, Schritt für Schritt energieautark zu werden. Das Unternehmen zählt zu den Spitzenreitern im Bereich Solarwärme & Solarstrom. Die Herstellung erfolgt in St. Veit in Kärnten und von dort werden über 1 Million zufriedene Kunden europaweit beliefert. SONNENKRAFT beschäftigt sich im Auftrag der Natur mit erneuerbarer Energie – und das seit über 25 Jahren. In der Produktion von den Systemlösungen steckt Innovationskraft und vor allem Leidenschaft. Dadurch wird die perfekte Kombinationvon Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit geschaffen.

Solarlösungen, die überzeugen

Auf die Hülle kommt es an – vorteilhafte Energie-Fassaden

Die Produktpalette ist groß: von der Energiegewinnung bis hin zur Energiespeicherung gibt es für jedermann und jeden Anwendungsbereich die perfekte Lösung. Mit den Solarsystemen von SONNENKRAFT bekommt man nicht nur hohe Energieerträge und ein Top-Design, sondern auch Qualität auf höchstem Niveau. „Von der einfachsten Solar-Stromlösung SONNENKRAFTWERK, wo das Photovoltaikmodul gleich direkt in die Steckdose eingesteckt werden kann & so gleich Strom produziert über E-Carports, gebäudeintegrierte Photovoltaiklösungen, Design-Solarkollektoren & Frischwasser-Speicher – SONNENKRAFT deckt die gesamte Palette ab“, so Günther Kohlmaier, Geschäftsführer von SONNENKRAFT.Mit dem Sonnenkraftwerk von SONNENKRAFT wird ein Plug & Play Solarstrommodul angeboten, wo der lange Anschlussaufwand der Photovoltaikmodule und Wechselrichter im höchsten Maß reduziert wird. Das Motto lautet einfach aufhängen, einstecken und fertig. Nur ein Sonnenkraftwerk liefert pro Jahr bis zu 320 kWh. Laut Günther Kohlmaier kann damit einmal pro Tag Wäsche gewaschen oder der Kühlschrank betrieben werden und das kostenlos und nur mit der Kraft der Sonne. Über das ganze Jahr gesehen kann damit eine Menge an Energiekosten gespart werden. Ein weiterer Vorteil: in Österreich dürfen bis zu 600 Wp – das entspricht zwei Sonnenkraftwerk-Modulen - direkt in die Steckdose eingespeist werden. Nicht nur das, auch bei der Montage bietet das Modul mehrere Möglichkeiten. Es lässt sich entweder auf dem Dach, auf der Terrasse oder auf die Hausfassade befestigen und macht überall ein tolles Erscheinungsbild.„Wir haben die einfache Lösung für alle, die ganz einfach grünen Strom erzeugen wollen: Das schlaue Solarstrommodul SONNENKRAFTWERK mit integriertem Mikro-Wechselrichter erzeugt sofort gratis Sonnenstrom, der via Steckdose direkt ins Haushaltsnetz eingespeist wird. Einfach auspacken, montieren & anstecken - schon liefert das SONNENKRAFTWERK gratis grünen Strom“, erklärt Günther Kohlmaier.Bestellt kann das E-Carport komplett fertig inklusive der Ladestation, Wechselrichter, Unterkonstruktion und mit speziellen 360° Doppelglas-Photovoltaikmodulen mit bifacialer Zelltechnologie werden. Mit diesen hochwertigen bifacialen Doppelglas-Modulen wird pro Jahr 5.000 kWh Strom erzeugt. Dieser kann im Haushalt als grüner Strom genutzt und eingespeist werden oder dient auch zum Laden des eigenen E-Autos.Diese bifaciale Lösung gibt es auch in den Bereichen für Überkopfanlagen, Terrassenüberdachungen, Balkonen, Zäunen und weiteren Locations.Die bereits genannten Doppelglas-Module überzeugen nicht nur mit dem funktionalen Design und der schönen Optik, sie haben auch eine höhere Langlebigkeit, welche durch die Verbundglastechnologie gewährleistet wird. Sie können deshalb bestens für Überkopfanlagen, Fassaden und Gebäudehüllen eingesetzt werden und sind ein Kraftwerk für Sonnenenergie. Auch wenn die Investition der Energie-Fassade am Anfang höher ist vergleichbar mit einer herkömmlichen Fassade, rechnet sich dann die aktive Glasfassade. Die Energie-Fassade liefert kontinuierlich Energie, während eine herkömmliche verputzte Fassade oder auch eine Steinfassade das Haus nur gegen Umwelteinflüsse schützt.Mit dieser Energie-Fassade kann die Energie durch die Sonne gewonnen werden und es können bis zu zwei Drittel des Strombedarfs gespart werden, erklärt Herr Günther Kohlmaier.