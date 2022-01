Wer kennt den Song nicht: Falcos "Jeanny" bewegt mehr als dreieinhalb Jahrzehnte nach Veröffentlichung noch immer Jung und Alt. Der Kärntner TV-Produzent Klaus Graf sorgt nun für eine Wiederbelebung des Stoffs - der Film "Jeanny - Das fünfte Mädchen" läuft heute um 20.15 auf ORF2 erstmals im TV.

WIEN/KÄRNTEN. Falcos berühmtestes Album "Falco 3" sprengte 1985 alle Rekorde. Hören konnte man darauf noch heute allseits bekannte Songs - "Rock Me Amadeus", "Vienna Calling" oder "Männer des Westens" sind nur drei Beispiele dafür. Ebenfalls auf diesem Album zu finden war jedoch einer der größten Skandale der deutschsprachigen Musik-Geschichte: "Jeanny".

"Jeanny" - ein Skandal

Worum geht´s bei "Jeanny"? Falco besingt darin ein Mädchen, wobei die Interpretation in Richtung einer Vergewaltigung zumindest als möglich erscheint. Man warf dem österreichischen Popstar vor, er würde Gewalt verherrlichen, obwohl im Song davon nei direkt die Rede ist. Falco schlüpft in die Rolle des Stalkers, ansatzweise sogar in jene eines Frauenmörders - er selbst ist im Video als Psychopat in Zwangsjacke zu sehen.

Die Wiederbelebung des Stoffs durch Klaus Graf

Der Griffener Klaus Graf nahm sich des Songs an, eine Co-Produktion zwischen ORF und MDR entstand. Das 19-jährige Mädchen Jeanny wird von Theresa Riess gespielt, den männlichen Hauptdarsteller mimt passenderweise Manuel Rubey, der mit seiner Rolle als Falco im Kinofilm "Falco – Verdammt, wir leben noch!" (2008) den Durchbruch schaffte. Darüber hinaus trägt er im Film den Vornamen Johannes, Falco hieß mit bürgerlichem Namen bekanntlich auch Hans.

Kann Grafs Film leisten, was Falco vorgab?

Nach Veröffentlichung des Songs folgten 1985 Boykotte von vielen Seiten. Thomas Gottschalk nannte Falco wegen des Songs ein "Wiener Würstchen", auch Ö3 boykottierte den Song. Der Popstar hatte genau das geschafft, was er eigentlich wollte: Er legte den Finger in die Wunde, polarisierte und der Song ging durch die Decke - Platz 1 in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden. Ob auch der Film von Klaus Graf durch die Decke gehen wird? Es bleibt ihm zu wünschen.