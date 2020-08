Red Biker Kärnten tourten durch Nordslowenien

Der Präsident der Red Biker Kärnten, Janez Cvelf, lud am 16. August zu einer Ausfahrt mit den Motorrädern. Pünktlich um 08:00 Uhr ist man vor dem Clublokal im B12, einem Fachgeschäft für Motorradbekleidung in Einersdorf bei Bleiburg aufgesessen und hat die Tour nach Slowenien angetreten. Beim ersten Zwischenstopp in Lavamünd haben sich Bikerfreunde aus Wolfsberg, Klagenfurt und der Steiermark der Truppe angeschlossen. Der Tross, bestehend aus 12 Motorrädern und einem Trike hat die Grenze in Rabenstein passiert und ist über Slovenj Gradec nach Velenje gefahren. Dort hat man nach einer Pause die Gefährte wieder bestiegen und weiter ging´s über Kranj nach Radovljica. Die letzten Kilometer dorthin wurden zwar im Regen zurückgelegt, das war aber soweit kein Problem.

Im "Grajski Pub" hat man bei einem verspäteten Mittagesssen auf der überdachten Terrasse den Regenguss abgewartet und nach Kaffee und Mehlspeisen bei schönstem Wetter die Heimreise angetreten. Die von der Geschwindigkeit her "flottere" Truppe hat den Heimweg über den Wurzenpass angetreten, kleinere Gruppen haben den Weg nach Kärnten über den Loiblpass und den Seebergsattel gewählt.

Nach dieser lässigen Tour ist anzunehmen, dass beim nächsten Stammtisch eine weitere gemeinsame Ausfahrt für den Herbst geplant wird.